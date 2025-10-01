ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре сократилось на 32 тыс. после снижения на 3 тыс. в августе

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в сентябре сократилось с учётом сезонных колебаний на 32 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 52 тыс.

В августе число рабочих мест снизилось на 3 тыс., пересмотрено с +54 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в сентябре уменьшилось на 40 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) сократилось на 20 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) выросло на 33 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг уменьшилось на 28 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства снизилось на 3 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 3 октября.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре на 52 тыс. после расширения на 22 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 4.3%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.