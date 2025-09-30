Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в июле вырос на 1.8%

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в июле снизился на 0.07% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 1.82% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.7% в годовом сравнении после его роста на 2.2% в июне.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в июле снизился на 0.08% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 2.34% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в июле по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0.06% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 1.68% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.