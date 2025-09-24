Курс доллара 83.9914   Курс евро 98.6015  
вчера 18:05

Продажи новых домов в США в августе выросли на 20.5% (расширенное сообщение)

Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в августе выросли на 20.5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 800 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 664 тыс. в июле (пересмотрено с 652 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в августе число проданных новых домов составит 650 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с августом 2024 года продажи новых домов увеличились на 15.4%.

В целом, в прошлом месяце было продано 66 тыс. новых домов против 56 тыс. в июле и 58 тыс. в июне. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 19 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (13 тыс. домов) и менее 300 тыс. долларов (13 тыс. домов). Кроме того, было продано 7 тыс. домов стоимостью от 500 тыс. до 599.9 тыс. долларов, 7 тыс. домов стоимостью от 600 тыс. до 799.9 тыс. долларов, 2 тыс. домов стоимостью от 800 тыс. до 999.9 тыс. долларов и 5 тыс. домов стоимостью от 1 млн долларов.

Медианная цена проданного дома (median price) составила 413.5 тыс. долларов против 395.1 тыс. в июле и 403.6 тыс. в июне. В августе 2024 года медианная цена проданного дома составляла 405.8 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 534.1 тыс. долларов против 478.2 тыс. в июле и 506.4 тыс. в июне. В августе 2024 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 475.6 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец августа составили 490 тыс. единиц против 497 тыс. в июле и 503 тыс. в июне.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 7.4 месяца против 9.0 в июле и 8.9 в июне.

