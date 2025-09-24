Курс доллара 83.9914   Курс евро 98.6015  
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 сентября 2025 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США сократилис...
вчера 17:55

EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 0.6 млн баррелей, запасы нефтепродуктов снизились на 2.8 млн баррелей

Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 19 сентября, сократился на 0.6 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 0.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 1.1 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.8 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.7 млн барр.

Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.2 млн барр., составив 406.0 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 226.2 млн барр. ниже, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе выросли на 0.1 млн барр. и составили 23.7 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.501 млн барр. в сутки против 13.482 млн барр. неделей ранее.

