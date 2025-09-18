Курс доллара 82.9987   Курс евро 98.2994  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 сентября 2025 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:38

Число повторных обращений по безработице в США за неделю снизилось на 7 тыс.

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 сентября, составило 231 тыс., уменьшившись на 33 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 241 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 264 тыс., пересмотрено с 263 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 240 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 сентября, сократилось на 7 тыс. и составило 1.920 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.939 млн до 1.927 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 10.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.933 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 30 августа, сократилось на 90.9 тыс. и составило 1.834 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.727 млн.

Другие новости

сегодня
15:38
Число повторных обращений по безработице в США за неделю снизилось на 7 тыс.
сегодня
15:34
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 33 тыс.
сегодня
15:32
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в августе значительно вырос
сегодня
15:26
ЦБ РФ вновь развеивает мифы о цифровом рубле: он доброволен и не имеет срока годности
сегодня
15:06
Новак и губернатор Красноярского края обсудили топливоснабжение и газификацию региона
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.