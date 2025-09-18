Число повторных обращений по безработице в США за неделю снизилось на 7 тыс.

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 сентября, составило 231 тыс., уменьшившись на 33 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 241 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 264 тыс., пересмотрено с 263 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 240 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 сентября, сократилось на 7 тыс. и составило 1.920 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.939 млн до 1.927 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 10.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.933 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 30 августа, сократилось на 90.9 тыс. и составило 1.834 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.727 млн.