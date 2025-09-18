Курс доллара 82.9987   Курс евро 98.2994  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 сентября 2025 г. Индекс деловой активности в производственном...
сегодня 15:32

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в августе значительно вырос

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в августе вырос до 23.2 пункта против (-0.3) в июле.

Аналитики ожидали повышения индекса до 1.7.

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.

Другие новости

сегодня
15:38
Число повторных обращений по безработице в США за неделю снизилось на 7 тыс.
сегодня
15:34
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 33 тыс.
сегодня
15:32
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в августе значительно вырос
сегодня
15:26
ЦБ РФ вновь развеивает мифы о цифровом рубле: он доброволен и не имеет срока годности
сегодня
15:06
Новак и губернатор Красноярского края обсудили топливоснабжение и газификацию региона
сегодня
15:00
ГЭХ ПРОЕКТИРУЕТ ДВА ЭНЕРГОБЛОКА НА ТЭЦ В МОСКВЕ, ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРЫ, ОЖИДАЯ ВЫХОДА В СЕНТЯБРЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ВЛАСТЕЙ СТОЛИЦЫ - ГЕНДИРЕКТОР
сегодня
14:57
ЦБ Турции прогнозирует усиление инфляции в сентябре на фоне подорожания услуг и продуктов
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.