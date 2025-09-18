Глава ФРС США пообещал сохранить независимость от администрации Трампа (ПОВТОР)

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 17 сентября, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что в последнее время инфляция выросла, а экономика США и рынок труда замедляются. По его словам, изменение баланса рисков указывает на необходимость перехода к нейтральному направлению денежно-кредитной политики (ДКП).

Пауэлл сообщил, что эффекты от изменения торговых тарифов в полной мере еще не проявились, однако у ФРС есть необходимые инструменты для управления рисками обусловленной тарифами инфляции. Он предупредил, что рост потребительских цен по причине более высоких тарифов, вероятно, продолжится в следующем году, но будет краткосрочным.

Напомним, по итогам состоявшегося 16-17 сентября заседания Федерального Комитета по открытым рынкам (FOMC) принято решение понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0.25 процентного пункта (п.п.) до 4.00-4.25% годовых. В сопроводительном заявлении FOMC говорится, что такое решение обусловлено возросшими рисками снижения занятости. Действия регулятора совпали с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями. Ключевая ставка была изменена впервые с декабря 2024 года, когда состоялось снижение на 0.25 п.п. С того момента вплоть до 17 сентября 2025 года она находилась в диапазоне 4.25-4.50%.

Новый член FOMC Стивен Миран - экономический советник президента США, выдвинутый в состав Комитета по рекомендации Дональда Трампа, проголосовал против решения ФРС, предложив понизить ключевую ставку по итогам этого заседания на 0.50 п.п.

Однако председатель ФРС в ходе пресс-конференции 17 сентября предупредил, что ФРС намерена сохранять независимость от администрации Белого дома и заявил, что не видит необходимости в быстром изменении ставок. По его словам, среди членов FOMC нет широкой поддержки идеи снижения ключевой ставки сразу на 0.50 п.п. При этом Пауэлл «не уверен, что сегодняшнее снижение ставки на четверть пункта будет иметь огромное значение».

Судя по точечному прогнозу членов FOMC, регуляторы в основном ожидают, что к концу 2025 года ставка будет находиться в диапазоне 3.5-3.75%. Таким образом, по итогам двух оставшихся в этом году заседаний FOMC - 28-29 октября и 9-10 декабря предполагается снижение ставки двумя шагами в общей сложности на 0.50 п.п.

В завершение пресс-конференции Пауэлл заявил, что по мере смягчения ДКП будут снижаться ставки по ипотеке, но для оказания заметного влияния на рынок недвижимости потребуются значительные изменения ключевой ставки.

Реакция фондовых индексов США на решение FOMC и комментарии главы ФРС была разнонаправленной. После обнародования решения ФРС фондовые индексы немного выросли, но затем развернулись к понижению по причине преимущественно «ястребиных» комментариев Джерома Пауэлла. К окончанию торговой сессии фондовый рынок частично компенсировал потери, индексы закрылись разнонаправленно. По итогам торгов индекс DJIA вырос на 0.57%, индекс S&P 500 подешевел на 0.1%, индекс Nasdaq Composite снизился на 0.33%.

Индекс доллара США к 23:00 мск 17 сентября достиг отметки 96.96 (+0.34%). Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 0.044 п.п. до 4.079%, доходность 30-летних казначейских облигаций повысилась на 0.024 п.п. до 4.677%.