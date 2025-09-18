Заявление ФРС США: снижение ключевой ставки вызвано ухудшением ситуации на рынке труда (ПОВТОР)

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 17 сентября 2025 года.

Недавние индикаторы указывают, что рост экономической активности в первом полугодии текущего года замедлился. Рост занятости замедлился, уровень безработицы немного вырос, но остается низким. Инфляция выросла и остается немного повышенной.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Неопределенность относительно экономических перспектив остается высокой. Комитет внимательно относится к рискам для обеих сторон своего двойного мандата и считает, что риски снижения занятости возросли.

В поддержку своих целей Комитет и в свете изменения баланса рисков решил понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,25 процентного пункта до 4.00-4.25%. При рассмотрении масштаба и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Комитет продолжит сокращение своих вложений в казначейские облигации, агентские бонды и в обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги. Комитет твёрдо намерен поддерживать максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

В процессе оценки надлежащего настроя денежно-кредитной политики Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на перспективы экономики. Комитет готов скорректировать курс денежно-кредитной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценки Комитета будут учитывать широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по денежно-кредитной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Барр; Мишель Боуман; Сюзан Коллинз; Лиса Кук; Остан Гулсби; Филип Джефферсон; Альберто Мусалем; Джеффри Шмид; и Кристофер Уоллер. Против решения Комитета проголосовал Стивен Миран, который предпочел бы на этом заседании понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,5 процентного пункта.