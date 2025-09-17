EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 9.3 млн баррелей, запасы нефтепродуктов увеличились на 1.7 млн баррелей

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 12 сентября, сократился на 9.3 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сохранение запасов нефти на прежнем уровне.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 2.3 млн барр. Эксперты ожидали сохранения запасов бензина неизменными.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 4.0 млн барр.

Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.5 млн барр., составив 405.7 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 226.5 млн барр. ниже, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе сократились на 0.3 млн барр. и составили 23.6 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.482 млн барр. в сутки против 13.495 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 12 сентября, снизились на 3.42 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.691 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 1.91 млн барр.