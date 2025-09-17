Курс доллара 82.9987   Курс евро 98.2994  
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 сентября 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.4 млн баррелей

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 12 сентября, сократились на 3.42 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.691 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 1.91 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти и бензина в США на прошлой неделе не изменились, запасы дистиллятов выросли на 0.5 млн барр.

