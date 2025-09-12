Курс доллара 84.3798   Курс евро 99.3304  
12.09.2025 14:36

Банк России понизил ключевую ставку до 17%, заявив о неоднородности инфляционной картины
Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 12 сентября, принял решение понизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) с 18.00 до 17.00% годовых.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали снижение ставки на 100-200 б.п.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил свои действия сохранением почти неизменными «устойчивых показателей текущего роста цен», продолжающимся возвращением экономики «к траектории сбалансированного роста», активизацией роста кредитования и высокими инфляционными ожиданиями.

Банк России предупредил, будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

По данным ЦБ, в июле-августе текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 6.3% в пересчете на год против 4.4% в среднем во II квартале 2025 года. Показатель базовой инфляции снизился до 4.1% против 4.4% в среднем в предыдущем квартале. Большинство индикаторов устойчивой инфляции находятся в диапазоне 4-6% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 8 сентября, составила 8,2%.

Ожидания пересмотра в сторону понижения прогноза по инфляции на конец года пока не оправдались. Банк России по-прежнему полагает, что годовая инфляция снизится до 6.0–7.0% в 2025 году, вернется к 4.0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Регулятор сообщил о неоднородности ценовой динамики. Он отметил, что на текущие темпы роста цен в июле-августе значимо повлияли разовые факторы - существенная индексация коммунальных тарифов и рост стоимости моторного топлива, с одной стороны, и более быстрое снижение цен на плодоовощную продукцию – с другой. Дезинфляции также способствуют жесткие денежно-кредитные условия. Инфляционные ожидания в последние месяцы существенно не изменились, сохраняясь на повышенном уровне.

По оценке ЦБ, проинфляционные риски все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность.

Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса. Регулятор также отметил, что дезинфляционный эффект, связанный с нормализацией бюджетной политики в 2025 году, пока не реализовался с учетом накопленного с начала года бюджетного дефицита. После планируемого пересмотра параметров федерального бюджета на 2025 год Банк России может скорректировать проводимую денежно-кредитную политику.

ЦБ сообщил о смягчении денежно-кредитных условий в экономике на фоне снижения процентных ставок в большинстве сегментов финансового рынка. При этом, несмотря на снижение ставок по депозитам, высокая склонность домохозяйств к сбережению сохраняется. В то же время кредитная активность выросла в последние месяцы. Рост портфеля корпоративных кредитов значимо ускорился. Наблюдается некоторое оживление в розничном сегменте. По оценке Банка России, в текущем году общий рост требований к экономике, вероятно, сложится ближе к верхней границе июльского прогнозного диапазона 7.0-10.0%.

Регулятор также отметил замедление роста общей экономической активности в III квартале, который, тем не менее, остается положительным. Динамика деловой активности неоднородна по отраслям со значительным охлаждением в отраслях, ориентированных на внешний спрос. Внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. Рост потребительской активности немного ускорился. При этом дефицит кадров продолжает сокращаться, рост зарплат замедляется, но безработица по-прежнему находится на исторических минимумах.

24 сентября Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 октября 2025 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.

