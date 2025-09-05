Число рабочих мест вне с/х сектора США в августе выросло на 22 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в августе выросло на 22 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 75 тыс.

Данные по числу рабочих мест за июль пересмотрены в сторону повышения с 73 тыс. до 79 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в августе выросло на 38 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 83 тыс.

В отчёте NFP говорится, что рост числа рабочих мест в сфере здравоохранения был частично нивелирован сокращением занятости в федеральном правительстве, горнодобывающей промышленности, разработке карьеров, добыче нефти и газа.

В сферах здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 46.8 тыс., в сфере частных образовательных услуг уменьшилось на 0.5 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг сократилось на 17 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли расширилась на 28 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах выросло на 11 тыс. В розничной торговле число рабочих мест увеличилось на 10.5 тыс., в оптовой торговле сократилось на 11.7 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 3.6 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе сократилось на 3 тыс., в сфере информационных технологий уменьшилось на 5 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 1.6 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест сократилось на 7 тыс. после снижения на 1 тыс. в июле. В обрабатывающем секторе число рабочих мест уменьшилось на 12 тыс. после сокращения на 2 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом сократилось на 6 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи уменьшилась на 2.1 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест снизилось в целом на 16 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, в то числе в федеральном правительстве (за исключением почтового сервиса) зафиксировано сокращение 11.3 тыс. сотрудников. В годовом сравнении число госслужащих увеличилось на 972 тыс. до 23.57 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в августе вырос на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.3% против 4.2% в июле. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 4.3%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных за месяц выросло на 148 тыс. до 7.38 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в августе расширилось на 288 тыс. до 163.39 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, уменьшилось на 220 тыс. до 103.22 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения увеличилась на 436 тыс. до 170.78 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) повысился на 0.1 п.п. по сравнению в предыдущим месяцем составил 62.3%. До начала пандемии COVID-19 - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с августом 2024 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 2.87 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в августе выросло с учётом сезонных колебаний на 104 тыс. до 1.93 млн, составив 25.7% от общего числа безработных против 24.9% месяцем ранее и 20.9% в августе 2024 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу выросло на 32 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.44 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, сократилось на 357 тыс. до 134.48 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 597 тыс. до 29.03 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) увеличилось на 65 тыс. до 4.75 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, вырос на 2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8.1% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в августе 2024 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.8% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в августе составила 34.2 часа, не изменившись по сравнению с пересмотренным июльским показателем. Ранее сообщалось, что в июле показатель составил 34.3 часа.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 36.53 долл против 36.43 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. В июле почасовая зарплата выросла на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в августе выросла на 3.7% против 3.9% в июле.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.7%.

Средняя недельная заработная плата в августе повысилась до 1249.33 долл в сравнении с 1245.91 долл месяцем ранее.