Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.6 млн баррелей

Москва, 4 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 29 августа, выросли на 0.622 млн барр., запасы бензина уменьшились на 4.58 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 3.69 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, повысились на 2.06 млн барр.

Сегодня в 19:00 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.0 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.1 млн барр.