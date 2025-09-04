Компонента занятости индекса ISM Services США в августе почти не изменилась, оставшись в области спада

Москва, 4 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в августе выросла до 46.5 пункта против 46.4 месяцем ранее.

Таким образом, индикатор остался ниже пороговой отметки 50.0. Это указывает на сокращение найма сотрудников в сфере услуг США.

Сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.