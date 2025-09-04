ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в августе выросло на 54 тыс.

Москва, 4 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в августе выросло с учётом сезонных колебаний на 54 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 73 тыс.

В июле число рабочих мест сократилось на 106 тыс., пересмотрено со 104 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в августе увеличилось на 12 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) расширилось на 25 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) выросло на 18 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг повысилось на 42 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства выросло на 13 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 5 сентября.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в августе на 75 тыс. после расширения на 73 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, повысится на 1 процентный пункт и составит 4.3%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.