Курс доллара 81.2977   Курс евро 94.7754  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 сентября 2025 г.Число объявленных корпоративных увольнений в СШ...
вчера 14:55

Число объявленных корпоративных увольнений в США в августе выросло по сравнению с июлем на 39%

Москва, 4 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в августе выросло на 39.3% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 85.98 тыс. против 62.1 тыс. в июле.

По сравнению с августом 2024 года показатель вырос на 13.3%.

Всего в январе-августе было объявлено о планируемом увольнении 892.4 тыс. сотрудников, что оказалось на 66% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Показатель оказался максимальным с 2020 года.

Другие новости

вчера
15:33
Дефицит торгового баланса США в июле расширился на 32.5%
вчера
15:20
ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в августе выросло на 54 тыс.
вчера
15:15
Советник президента РФ Кобяков объяснил, почему ВЭФ 2025 является особенным
вчера
14:58
Сербия с компаниями из КНР станет крупнейшим производителем меди и золота в Европе - Вучич
вчера
14:55
Число объявленных корпоративных увольнений в США в августе выросло по сравнению с июлем на 39%
вчера
14:44
МИНЭНЕРГО РФ СЧИТАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ ЧАСТЬ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ДИЗТОПЛИВА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК - СООБЩИЛИ РИА НОВОСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ
вчера
14:30
Запрет экспорта бензина для нефтяников может быть продлен на октябрь – замглавы ФАС РФ
вчера
14:16
Необходимо воссоздать модель связки науки и бизнеса для развития технологий – эксперт
вчера
14:02
Нужно активнее строить на Дальнем Востоке электроэнергетические мощности - Путин
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.