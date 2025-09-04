Число объявленных корпоративных увольнений в США в августе выросло по сравнению с июлем на 39%

Москва, 4 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в августе выросло на 39.3% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 85.98 тыс. против 62.1 тыс. в июле.

По сравнению с августом 2024 года показатель вырос на 13.3%.

Всего в январе-августе было объявлено о планируемом увольнении 892.4 тыс. сотрудников, что оказалось на 66% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Показатель оказался максимальным с 2020 года.