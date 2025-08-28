Курс доллара 80.4421   Курс евро 93.3428  
сегодня 17:08

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в июле снизился на 0.4%

Москва, 28 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в июле снизился на 0.4% по сравнению с июньским показателем.

Индекс составил 71.7 пункта в сравнении историческим минимумом 70.6, который был достигнут в январе текущего года.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс вырос на 0.7%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в июле, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

