mfd.ruНовостиФинансовые новости20 августа 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.4 млн баррелей

Москва, 20 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 15 августа, сократились на 2.4 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.5 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 0.1 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.5 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.7 млн барр.

