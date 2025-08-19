Курс доллара 80.1045   Курс евро 93.4791  
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 августа 2025 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
19.08.2025 15:36

Индекс деловой активности на рынке жилья США в августе вернулся к минимуму 2022 года

Москва, 19 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в августе составил 32 пункта, вернувшись к минимальной отметке с 2022 года.

Аналитики прогнозировали повышение индекса до 34 в сравнении с 33 в июле.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

