19 августа 2025 г. Число выданных разрешений на жилищное строитель...
19.08.2025 15:36

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июле сократилось на 2.8%

Москва, 19 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в июле сократилось на 2.8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1354 тыс. в годовом исчислении против 1393 тыс. в июне (пересмотрено с 1397 тыс.).

Аналитики ожидали, что в июле число выданных разрешений на строительство составит 1390 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений уменьшилось на 5.7%.

