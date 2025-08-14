Курс доллара 79.7653   Курс евро 93.0588  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости14 августа 2025 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:40

Число повторных обращений по безработице в США за неделю сократилось на 15 тыс.

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 августа, составило 224 тыс., уменьшившись на 3 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 225 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 227 тыс., пересмотрено с 226 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 221.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 августа, сократилось на 15 тыс. и составило 1.953 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.974 млн до 1.968 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась 0.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.951 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 26 июля, сократилось на 4.2 тыс. и составило 2.032 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.93 млн.

Другие новости

вчера
16:15
ВЭБ требует в суде от американской Citigroup $22,6 млн долга по кредитным нотам
вчера
16:10
Внешний долг РФ на 1 июля составил $323 млрд, увеличившись с начала года на 11,1% - ЦБ
вчера
16:02
Встреча Путина и Трампа может вернуть РФ и США к сотрудничеству в нефтегазе - эксперт
вчера
15:40
Норма для МФО "один заем в одни руки" может заработать уже в 2026 году - Аксаков
вчера
15:40
Число повторных обращений по безработице в США за неделю сократилось на 15 тыс.
вчера
15:35
Индекс цен производителей США в июле вырос на 0.9%
вчера
15:32
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 3 тыс.
вчера
15:21
Мошенники 500 млн раз позвонили россиянам в иностранных мессенджерах в I полугодии - МТС
вчера
15:00
Диалог Путина и Трампа в случае успеха подстегнет ТЭК, экспорт зерна и логистику - эксперт
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.