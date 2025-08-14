Число повторных обращений по безработице в США за неделю сократилось на 15 тыс.

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 августа, составило 224 тыс., уменьшившись на 3 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 225 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 227 тыс., пересмотрено с 226 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 221.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 августа, сократилось на 15 тыс. и составило 1.953 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.974 млн до 1.968 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась 0.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.951 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 26 июля, сократилось на 4.2 тыс. и составило 2.032 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.93 млн.