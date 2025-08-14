Индекс цен производителей США в июле вырос на 0.9%

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июле вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в июне.

Аналитики прогнозировали увеличение июльского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 3.3% против 2.3% в июне.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 2.5%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июле вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в июне.

Аналитики прогнозировали увеличение июньского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 3.7% против 2.6% в июне.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.9%.