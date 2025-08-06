Курс доллара 80.1914   Курс евро 93.0072  
mfd.ruНовостиФинансовые новости6 августа 2025 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США сократилис...
вчера 17:41

EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 3 млн баррелей, запасы нефтепродуктов снизились на 1.9 млн баррелей

Москва, 6 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 1 августа, сократился на 3.0 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 0.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.3 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.6 млн барр.

Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.2 млн барр., составив 403.0 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 229.3 млн барр. ниже, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе увеличились на 0.4 млн барр. и составили 23.0 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.284 млн барр. в сутки против 13.314 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 1 августа, снизились на 4.2 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.9 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.6 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.7 млн барр.

