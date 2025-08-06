Курс доллара 80.1914   Курс евро 93.0072  
mfd.ruНовостиФинансовые новости6 августа 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.2 млн баррелей

Москва, 6 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 1 августа, снизились на 4.2 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.9 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.6 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, увеличились на 1.7 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.1 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.6 млн барр.

