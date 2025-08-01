Число рабочих мест вне с/х сектора США в июле выросло на 73 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июле выросло на 73 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 106 тыс.

Данные по числу рабочих мест за июнь-май пересмотрены в сторону понижения на 258 тыс. в совокупности.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло на 83 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 100 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце расширение занятости наблюдалось в сфере здравоохранения и социальной поддержке, обеспечившей прирост рабочих мест на общенациональном уровне. Вместе с тем федеральное правительство продолжило терять рабочие места.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 73.3 тыс., в сфере частных образовательных услуг увеличилось на 5.8 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг сократилось на 14 тыс. За последние 12 месяцев сфера деловых услуг потеряла около 170 тыс. рабочих мест, что указывает на сокращение активности в расширении бизнеса.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли расширилась на 5 тыс., однако количество сотрудников в барах и ресторанах сократилось на 0.3 тыс. В розничной торговле число рабочих мест увеличилось на 15.7 тыс., в оптовой торговле сократилось на 7.8 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 3.6 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе увеличилось на 15 тыс., в сфере информационных технологий уменьшилось на 2 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 1.3 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 2 тыс. после повышения на 3 тыс. в июне. В обрабатывающем секторе число рабочих мест уменьшилось на 11 тыс. после сокращения на 15 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом сократилось на 4 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи уменьшилась на 0.4 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест снизилось в целом на 10 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, в то числе в федеральном правительстве зафиксировано сокращение 12 тыс. сотрудников. В годовом сравнении число госслужащих увеличилось на 1,38 млн до 23.57 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в июле вырос на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.2% против 4.1% в июне. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 4.2%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных за месяц выросло на 221 тыс. до 7.24 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в июле сократилось на 260 тыс. до 163.1 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, увеличилось на 239 тыс. до 103.44 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 38 тыс. до 170.34 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) понизился на 0.1 п.п. по сравнению в предыдущим месяцем составил 62.2%. До начала пандемии COVID-19 - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с июлем 2024 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 3.22 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в июле выросло с учётом сезонных колебаний на 179 тыс. до 1.826 млн, составив 24.9% от общего числа безработных против 23.3% месяцем ранее и 20.4% в июле 2024 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу выросло на 112 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.405 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, сократилось на 440 тыс. до 134.84 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 247 тыс. до 28.44 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) увеличилось на 219 тыс. до 4.684 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, вырос на 2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.9% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в июле 2024 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.8% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в июле составила 34.3 часа, увеличившись на 0.1 часа по сравнению с июньским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 36.44 долл против 36.32 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. В июне почасовая зарплата выросла на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в июле выросла на 3.9% против 3.8% в июне (пересмотрено с +3.7%).

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.8%.

Средняя недельная заработная плата в июле снизилась до 1249.89 долл в сравнении с 1242.14 долл месяцем ранее.