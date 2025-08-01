Продолжительность рабочей недели в США в июле выросла, зарплаты увеличились

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в июле составила 34.3 часа, увеличившись на 0.1 часа по сравнению с июньским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 36.44 долл против 36.32 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. В июне почасовая зарплата выросла на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в июле выросла на 3.9% против 3.8% в июне (пересмотрено с +3.7%).

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.8%.

Средняя недельная заработная плата в июле снизилась до 1249.89 долл в сравнении с 1242.14 долл месяцем ранее.