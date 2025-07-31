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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 июля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 августа

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Уровень безработицы в Японии;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;

04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии;

04:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, финал;

10:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США;

15:30 мск: Уровень безработицы в США;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

17:00 мск: Расходы на строительство в США;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США.

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