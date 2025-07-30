ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло на 104 тыс.

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в июле выросло с учётом сезонных колебаний на 104 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 77 тыс.

В июне число рабочих мест сократилось на 23 тыс., пересмотрено с -33 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в июле увеличилось на 12 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) расширилось на 46 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) выросло на 46 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг повысилось на 74 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства выросло на 31 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 1 августа.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июле на 108 тыс. после расширения на 147 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, повысится на 1 процентный пункт составит 4.2%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.