Банк России снизил ключевую ставку до 18% и пересмотрел экономический прогноз

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 25 июля, принял решение понизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) с 20.00 до 18.00% годовых.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали снижение ставки на 100-200 б.п.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил свои действия более быстрым, чем ожидалось, снижением текущего инфляционного давления, в том числе устойчивого, а также замедлением роста внутреннего спроса и продолжающимся возвращением экономики к траектории сбалансированного роста. Сигнал ЦБ о будущих изменениях ставки оказался нейтральным. Регулятор сообщил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, а дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

В базовом прогнозе Банк России сузил диапазон средней ключевой ставки на 2025 год до 18.8-19.6% (апрельский прогноз: 19.5-21.5%). С учетом того, что с 1 января по 27 июля текущего года средняя ключевая ставка равна 20.8%, с 28 июля до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16.3-18.0% (предыдущий прогноз - с 28 апреля до конца года: 18.8-21.8%). Прогноз диапазона по ставке на 2026 год пересмотрен до 12.0-13.0% (ранее: 13.0-14.0%), на 2027 год оставлен без изменений на уровне 7.5-8.5%, на 2028 год установлен на уровне 7.5-8.5%.

По данным ЦБ, во II квартале текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 4.8% в пересчете на год (по сравнению с 8.2% в предыдущем квартале). Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность во II квартале составил в среднем 4.5% в пересчете на год против 8.8% в I квартале. Годовая инфляция, по оценке на 21 июля, составила 9.2%. При этом ЦБ предупредил, что в июле месячный прирост индекса потребительских цен временно увеличится из-за произошедшей значительной индексации коммунальных тарифов.

Прогноз Банка России по инфляции на 2025 год пересмотрен до 6.0-7.0% против 7.0-8.0% ранее. С учетом проводимой денежно-кредитной политики регулятор ожидает, что годовая инфляция снизится до 4.0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

ЦБ сообщил, что эффекты жесткой денежно-кредитной политики, в том числе через укрепление рубля, в большей мере отражаются в низких темпах роста цен на непродовольственные товары, но постепенно оказывают влияние на цены в сегментах продовольственных товаров и услуг. Ценовая динамика остается неоднородной, хотя разброс по компонентам несколько уменьшился.

Устойчивая тенденция к снижению инфляционных ожиданий пока не сформировалась. Долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка, немного снизились. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков и населения существенно не изменились. Ценовые ожидания бизнеса в июле несколько выросли впервые с начала года. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции.

ЦБ полагает, что на среднесрочном горизонте проинфляционные риски все еще преобладают над дезинфляционными. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий.

По оценке ЦБ, денежно-кредитные и неценовые условия остаются жесткими. С июня номинальные процентные ставки снизились в большинстве сегментов финансового рынка, но они по-прежнему высокие в реальном выражении. Кредитная активность в целом остается сдержанной. Сокращается необеспеченное потребительское кредитование, тогда как портфель ипотечных и корпоративных кредитов растет умеренными темпами. При снижении депозитных ставок сохраняется высокая склонность домашних хозяйств к сбережению.

Вместе с тем появляется больше признаков снижения напряженности на рынке труда, проблема дефицита кадров смягчается. По-прежнему наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда.

Прогноз Банка России по росту ВВП РФ оставлен без изменений: на 2025 год - на уровне 1.0-2.0%, на 2026 год – на уровне 0.5-1.5%, на 2027 год - на уровне 1.5-2.5%, на 2028 год установлен на уровне 1.5-2.5%.

Прогноз по экспорту на 2025 год также оставлен без изменений – на уровне (-1.0)-1.0%, прогноз по импорту понижен до (-1.5)-0.5% (ранее: -1.0-1.0%).

Прогноз профицита платежного баланса на 2025 год пересмотрен в сторону понижения до 33 млрд с 38 млрд долларов, а прогноз торгового профицита пересмотрен до 104 млрд со 111 млрд долларов. Прогноз средней цены на нефть марки Brent на 2025-2026 г.г. пересмотрен до 55 долларов за баррель (ранее: 60), прогноз на 2027 и 2028 г.г. составляет 60 долларов.

Прогноз потребительского спроса в России на текущий год оставлен без изменений. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2025 году вырастут на 0.5-1.5%. Инвестиции в основной капитал, согласно прогнозу, в этом году могут измениться в диапазоне 1.5-3.5% (ранее: 0.0-2.0%).

Прогноз по приросту кредитования населения на 2025 год составил 1-4% (ранее: 1-6%). Ипотечное кредитование, по мнению ЦБ, в этом году вырастет на 3-6% (ранее: 3-8%), кредитование организаций расширится на 9-12% (ранее: 8-13%).

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2025 году составит 6-9% (ранее: 5-10%), в 2026 году – 5-10% (без изменений), в 2027 году – 7-12% (без изменений), в 2028 году – 7-12%.

6 августа Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 12 сентября 2025 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.