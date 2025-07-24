ЕЦБ сохранил ДКП без изменений, отметив сложные условия и неопределенность в экономике

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 24 июля, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 2.15%.

Ставка по кредитам ЕЦБ оставлена на уровне 2.40%, ставка по депозитам – на отметке 2.00%.

Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и рыночными ожиданиями.

Ставка по депозитам, составляющая с 11 июня 2.00%, является основной ставкой, посредством которой Совет управляющих определяет позицию денежно-кредитной политики (ДКП).

ЕЦБ сообщил, что в настоящее время инфляция в еврозоне находится на уровне среднесрочного целевого показателя ЕЦБ в 2%, а поступающая информация соответствует предыдущим прогнозам. Внутреннее ценовое давление продолжает снижаться, рост заработной платы замедлился, а экономика демонстрирует общую устойчивость «в сложных глобальных условиях». Вместе с тем ЕЦБ предупредил, что ситуация остается крайне неопределенной, особенно из-за торговых споров.

Совет управляющих ЕЦБ пообещал обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2% и принимать решения по ставкам, основываясь на поступающих экономических и финансовых данных, на динамике базовой инфляции и эффективности трансмиссии ДКП. Он отметил, что ЕЦБ не принимает на себя заранее никаких обязательств по траектории процентной ставки.

В заявлении ЕЦБ также говорится, что портфель по программам APP и PEPP сокращаются размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты «для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне».