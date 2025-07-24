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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июля 2025 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:37

Число повторных обращений по безработице в США за неделю выросло на 4 тыс.

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 июля, составило 217 тыс., сократившись на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 228 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 221 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 224.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 июля, увеличилось на 4 тыс. и составило 1.955 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.956 млн до 1.951 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 2.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.954 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 5 июля, увеличилось почти на 114 тыс. и составило 2.04 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.97 млн.

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