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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июля 2025 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
17.07.2025 17:16

Объём товарно-материальных запасов компаний США в мае не изменился

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в мае не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали нулевую динамику показателя после сохранения неизменным в апреле.

Объём продаж товарно-материальных запасов в мае сократился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после снижения на 0.2% в апреле (пересмотрено с -0.1%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.39 против 1.41 годом ранее.

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