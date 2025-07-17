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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июля 2025 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
17.07.2025 17:12

Индекс деловой активности на рынке жилья США в июле умеренно вырос

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в июле составил 33 пункта, отступив от минимальной отметки с 2022 года, зафиксированной месяцем ранее на уровне 32.

Аналитики прогнозировали повышение индекса до 33.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

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