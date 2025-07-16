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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2025 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США снизились ...
вчера 17:39

EIA: коммерческие запасы нефти в США снизились на 3.9 млн баррелей, запасы нефтепродуктов выросли на 7.6 млн баррелей

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 11 июля, снизился на 3.9 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сохранение запасов нефти на прежнем уровне.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 3.4 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 4.2 млн барр.

Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 0.3 млн барр., составив 402.7 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 230 млн барр. ниже, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе увеличились на 0.2 млн барр. и составили 21.4 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.375 млн барр. в сутки против 13.385 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 11 июля, выросли на 19.1 млн барр., запасы бензина сократились на 4.53 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.39 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.98 млн барр.

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