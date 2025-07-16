API сообщил о росте запасов нефти в США на 19.1 млн баррелей, данные Reuters указали на увеличение в меньшем объеме

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 11 июля, выросли на 19.1 млн барр., запасы бензина сократились на 4.53 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.39 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, уменьшились на 0.98 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе не изменились, запасы бензина уменьшились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.1 млн барр.

Следует отметить, что опубликованные позднее данные Reuters указали на рост запасов сырой нефти в США на прошлой неделе на 0,8 млн барр., в том числе в хранилище Cushing – на 0,1 млн барр., а также на расширение запасов бензина на 1,9 млн барр. и увеличение запасов дистиллятов на 0,8 млн барр.