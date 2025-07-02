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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июля 2025 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на...
вчера 17:42

EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.8 млн баррелей, запасы нефтепродуктов увеличились на 2.5 млн баррелей

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 27 июня, вырос на 3.8 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сокращение запасов нефти на 1.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 4.2 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 1.7 млн барр.

Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.2 млн барр., составив 402.8 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR на 229,8 млн барр. ниже, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе уменьшились на 1.5 млн барр. и составили 20.7 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.433 млн барр. в сутки против 13.435 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 27 июня, выросли на 0.68 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.92 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 3.46 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.42 млн барр.

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