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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июля 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 680 тыс. баррелей

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 27 июня, выросли на 0.68 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.92 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 3.46 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, уменьшились на 1.42 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.3 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.2 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.7 млн барр.

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