Годовая инфляция в США в мае ускорилась

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в мае вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В апреле базовая инфляция увеличилась на 0.1%.

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в мае вырос на 2.7% против 2.6% в апреле (пересмотрено с +2.5%).

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в мае вырос на 2.3% в годовом сравнении против 2.2% апреле (пересмотрено с +2.1%).

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление вырос на 0.1% после повышения на 0.1% в апреле.