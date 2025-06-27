Личные доходы американских потребителей в мае сократились на 0.4%, личные расходы уменьшились на 0.1%

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в мае сократились на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в апреле (пересмотрено с +0.8%).

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце уменьшились на 0.7% после повышения на 0.6% в апреле (пересмотрено с +0.7%).

Личные расходы американских потребителей в мае снизились на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.2% в апреле.

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в мае на 0.1%.

Норма сбережений в мае составила 4.5% против 4.9% месяцем ранее.