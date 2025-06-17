Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в мае сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.1% в апреле (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали сохранение майского показателя без изменений.

По сравнению с маем 2024 года объём промышленного производства в США вырос на 0.6%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в мае составил 77.4% против 77.7% в апреле. Годом ранее – в мае 2024 года показатель составлял 78.1%.

В среднем за 1972-2024 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.