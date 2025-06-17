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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июня 2025 г.Объём розничных продаж в США в мае сократился н...
17.06.2025 15:37

Объём розничных продаж в США в мае сократился на 0.9%

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в мае сократился на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.6% после сокращения на 0.1% в апреле (пересмотрено с +0.1%).

По сравнению с маем 2024 года розничные продажи выросли на 3.3%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в мае снизился на 0.3% после нулевого изменения месяцем ранее (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в мае на 0.2%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 3.5%.

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