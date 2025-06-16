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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июня 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 16 апреля

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;

05:00 мск Розничные продажи в Швейцарии;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;

10:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

10:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канад0435;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка.

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