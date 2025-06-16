Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 16 июня

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;
02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;
05:00 мск Розничные продажи в Китае;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае;
09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;
10:00 мск Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;
10:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;
15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка.