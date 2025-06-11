EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 3.6 млн барр., запасы нефтепродуктов выросли на 2.7 млн барр.

Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 6 июня, снизился на 3.6 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сокращение запасов нефти на 1.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.5 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 0.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 1.2 млн барр.

Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.9 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.2 млн барр., составив 402.1 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR на 230.7 млн барр. ниже, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе уменьшились на 0.4 млн барр. и составили 23.7 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.428 млн барр. в сутки против 13.408 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 6 июня, сократились на 0.37 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.97 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 3.71 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.73 млн барр.