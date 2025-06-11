Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 370 тыс. барр.

Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 6 июня, сократились на 0.37 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.97 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 3.71 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 0.73 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.6 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.9 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.9 млн барр.