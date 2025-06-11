Годовая инфляция в США в мае выросла на 2.4%

Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту индекс потребительских цен в США (CPI) в мае вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2% после повышения на 0.2% в апреле.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 2.4% против 2.3% в апреле.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 2.5%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в мае вырос на 0.1%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.2% в апреле.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 2.8%, как и месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 2.9%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в мае выросла на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после нулевого изменения в апреле.

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата увеличилась на 1.4%, как и месяцем ранее.