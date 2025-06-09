Москва, 9 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в апреле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.3% в марте (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали сохранение мартовского показателя без изменений, как указывалось в предварительном отчете.

Объём оптовых продаж в апреле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в марте (пересмотрено с +0.6%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в апреле составил 1.30 против 1.34 годом ранее.