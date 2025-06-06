Число рабочих мест вне с/х сектора США в мае выросло на 139 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 6 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в мае выросло на 139 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 126 тыс.

Данные по числу рабочих мест за апрель пересмотрены со 177 тыс. до 147 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в мае выросло на 140 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 120 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце рост занятости продолжился в здравоохранении, социальной поддержке, сфере организации досуга и гостеприимства. Федеральное правительство продолжило терять рабочие места.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 78.3 тыс., в сфере частных образовательных услуг увеличилось на 8.7 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг сократилось на 18 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли расширилась на 48 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах выросло на 30.2 тыс. В розничной торговле число рабочих мест уменьшилось на 6.5 тыс., в оптовой торговле выросло на 2.5 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 5.8 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе увеличилось на 13 тыс., в сфере информационных технологий выросло на 2 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 4.2 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 4 тыс. после повышения на 7 тыс. в апреле. В обрабатывающем секторе число рабочих мест сократилось на 8 тыс. после повышения на 5 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом сократилось на 1 тыс., однако занятость в сфере газо- и нефтедобычи увеличилась на 0.2 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест снизилось в целом на 1 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, однако в федеральном правительстве зафиксировано сокращение на 22 тыс. В годовом сравнении число госслужащих увеличилось на 2 тыс. до 23.59 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в мае не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.2%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.2%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных за месяц выросло на 71 тыс. до 7.24 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в мае сократилось на 696 тыс. до 163.27 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, увеличилось на 813 тыс. до 102.88 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 625 тыс. до 170.51 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) понизился на 0.2 п.п. по сравнению в предыдущим месяцем составил 62.4%. До начала пандемии COVID-19 - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с маем 2024 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 2.497 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в мае сократилось с учётом сезонных колебаний на 218 тыс. до 1.457 млн, составив 20.4% от общего числа безработных против 23.5% месяцем ранее и 21.4% в мае 2024 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу увеличилось на 2 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.457 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, сократилось на 623 тыс. до 134.84 млн. Число сотрудников с неполной занятостью увеличилось на 33 тыс. до 28.56 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 66 тыс. до 4.624 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.8% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в мае 2024 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.4% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в мае составила 34.3 часа, не изменившись по сравнению с апрельским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 36.24 долл против 36.09 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. В апреле почасовая зарплата выросла на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в мае выросла на 3.9%, как и в апреле (пересмотрено с +3.8%).

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.7%.

Средняя недельная заработная плата в мае выросла до 1243.03 долл в сравнении с 1237.89 долл месяцем ранее.