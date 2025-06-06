Средняя продолжительность рабочей недели в США в мае не изменилась, средняя зарплата выросла выше прогноза

Москва, 6 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в мае составила 34.3 часа, не изменившись по сравнению с апрельским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 36.24 долл против 36.09 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. В апреле почасовая зарплата выросла на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в мае выросла на 3.9%, как и в апреле (пересмотрено с +3.8%).

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.7%.

Средняя недельная заработная плата в мае выросла до 1243.03 долл в сравнении с 1237.89 долл месяцем ранее.