Банк России понизил ключевую ставку на 100 б.п. до 20%, заявив о снижении инфляционного давления

Москва, 6 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 6 июня, принял решение понизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) с 21.00 до 20.00% годовых.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали сохранение ставки неизменной или снижение на 100 б.п.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил свои действия продолжающимся снижением текущего инфляционного давления, в том числе устойчивого, а также постепенным возвращением российской экономики к траектории сбалансированного роста. Вместе с тем регулятор отметил, что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Банк России предупредил, будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

По данным ЦБ, в апреле 2025 года текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6.2% в пересчете на год против 8.2% в среднем в I квартале 2025 года. Показатель базовой инфляции составил 4.4% против 8.9% в среднем в предыдущем квартале. Большинство индикаторов устойчивой инфляции находятся в диапазоне 5.5-7.5% в пересчете на год.

Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее снижение текущего роста цен, но динамика инфляции неоднородна по компонентам. Эффекты жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), в том числе через укрепление рубля, особенно сильно отражаются в снижении роста цен на непродовольственные товары. В продовольственных товарах и услугах инфляционное давление пока остается высоким.

Годовая инфляция, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%. При этом Банк России изъял из сопроводительного заявления прогноз по инфляции на 2025 год. Ранее инфляция ожидалась на уровне 7-8%.

Инфляционные ожидания с апреля менялись разнонаправлено, отметил регулятор. Ценовые ожидания бизнеса продолжили снижаться. Ожидания участников финансового рынка существенно не изменились. Инфляционные ожидания населения несколько выросли. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции.

По оценке ЦБ, проинфляционные риски немного уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий. Дезинфляционное влияние может иметь и улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности.

ЦБ отметил сохраняющуюся жесткость денежно-кредитных условий, в том числе неценовых. С апреля номинальные процентные ставки несколько снизились в большинстве сегментов финансового рынка, но они по-прежнему высоки. Несмотря на некоторое уменьшение депозитных ставок, сохраняется высокая склонность домашних хозяйств к сбережению. Кредитная активность в целом остается сдержанной.

Регулятор также сообщил, что ситуация на рынке труда с апрельского заседания существенно не изменилась. Безработица находится на исторических минимумах, хотя доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает снижаться. Кроме того, по-прежнему наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Рост зарплат остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда. В то же время компании, по данным опросов, сохраняют планы по более умеренной индексации зарплат в 2025 году по сравнению с 2023–2024 годами.

20 июня Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 июля 2025 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.